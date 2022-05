4de Nacht van de Pajotse ondernemer ging door met lezing Eline De Munck en optreden Sandra Kim

Het event brengt ondernemers uit de streek samen en biedt de uitgesproken gelegenheid om te netwerken en het ondernemerschap in het Pajottenland volop in the picture te zetten. Het is event was dan ook niet voor niets op een 2-tal dagen uitverkocht. De voorbije jaren wist Pajots ondernemer en organisator Gunther De Wilde steeds toppers uit de ondernemerswereld naar de streek te halen voor een leerrijk sofagesprek. Wouter Torfs, Hans Bourlon en Bart Verhaeghe passeerden allemaal al de revue. Dit jaar stond de 4de Nacht van de Pajotse ondernemer in het teken van vrouwelijk ondernemerschap. Special Guests dit jaar was niemand minder dan powerwoman en Eline De Munck. In de avond stond er een surprise-muziekartiest van de Masked singer op het podium: Sandra Kim.