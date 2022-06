260 kippen vinden nieuw thuis bij 100 Gooikse gezinnen dankzij Kukeleku-actie

Inwoners kunnen elk jaar aan een voordelig tarief via de gemeente legkippen aankopen bij de firma. De gemeente schenkt een zak kippeneten aan elke koper. Bedoeling is de restafvalzak nog meer te ontlasten. Het project KUKELEKU werd in 2004 opgestart in Gooik en cijfers zouden uitwijzen dat intussen al meer dan twintig procent van de Gooikse gezinnen kippen houdt. “Uit een recente analyse van zestig Gooikse restafvalzakken die we hadden aangevraagd blijkt dat er nog dertig procent GFT in de restafvalzak wordt gegooid”, zegt schepen Simon De Boeck (CD&V). “De kippen kunnen zich te goed doen aan dat groente- en fruitafval en schenken de eigenaars bovendien eieren. Op die manier kunnen inwoners een flink stuk besparen op hun afval, zeker nu de restafvalzak duurder werd.”