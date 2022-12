1 miljoen keer bedankt! Deze Gooikse verhalen hebben jullie het meest geraakt in 2022

GooikNét geen miljoen keer werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Gooik aangeklikt het voorbije jaar. Verhaaltjes klein en groot over de Parel van het Pajottenland. Onze autosnelwegverhalen, de droevige overlijdens maar ook de gigantische make-over van de Delhaize en mogelijke fusies in de streek waren duidelijk dé gespreksonderwerpen. Een oprechte dank beste lezers, een miljoen keer bedankt!

Wat een jaar was me dat voor Gooik. Ongetwijfeld hét gespreksonderwerp in alle restaurants, cafés en aan tafel thuis waren de fusiegesprekken tussen Gooik, Herne en Galmaarden. De gesprekken worden gevoerd onder de CD&V-burgemeester, maar daar heeft N-VA een eigen mening over. Zij willen bij een eventuele fusie namelijk Pepingen, Lennik en Bever betrekken. Alle ontwikkelingen hebben we speciaal voor jou alvast gebundeld in een dossier en zal in 2023 verder aangevuld worden. Want ook vandaag blijft dat onderwerp brandend actueel en worden de gesprekken mondjesmaat en achter de schermen hoogstwaarschijnlijk verder gezet.

De grootste shock voor de Pajotse gemeente - waarbij zelf VTM-Nieuws werd gehaald - lag dan weer bij een liftende twintiger, die in mei het vuur opende op een Waals gezin. Heel recent moesten de inwoners uit gemeente ook met diepe bedroefdheid afscheid nemen van Ann. De zestigster werd voor haar deur aangereden toen ze de drukke steenweg overstak. De overbuurvrouw ging met haar net naar het ziekenhuis vertrekken om manlief te bezoeken...

Volledig scherm Sander Heim, de nieuwe uitbater van café Jona in Leerbeek. © Amber Gys

Ons autosnelwegverhaal van onderpastoor Piet - die streed tegen de A8 dwars door het ‘Toscane van Vlaanderen’ - werd ook bij velen fel gesmaakt, net zoals onze terrastip bij Baar28. Evenementen waren er opnieuw in overvloed dit jaar. Wat dacht je van de Pareltjesworp, de kerstrondrit met verlichte tractoren en GP Bolle in Oetingen. In 2022 kreeg café Jona in Leerbeek met Sander Heim een nieuwe uitbater. Maar wie Gooik zegt, zegt de Cam. En wie de Cam zegt, zegt Tour de Geuze, dat trouwens weer een groot succes was.

Problemen bij de overheidsdiensten...

Jammer genoeg ook problemen alom dit jaar... Zo zette waarnemend korpschef Philippe Annys een stap opzij na interne strubbelingen, maar was er in februari ook verhoogd politietoezicht in Gooik-centrum nadat jonge kinderen achtervolgd werden door ‘vreemde man’. Daar blijft het niet bij voor de politie, want hun gloednieuwe politiekantoor moest er aan geloven. Stabiliteitsproblemen zorgden er namelijk voor vertraging in de verhuis naar hun nieuw Politiehuis in Kester. Bij de stelplaats van De Lijn in Leerbeek konden ze in februari al zeker niet lachen: daar testte een chauffeur in februari nog positief tijdens een drugstest. Verder was het in juni nog grote paniek na een ontplofte batterij op NAVO-basis in Kester.

Maar ook bij het gemeentebestuur zelf, traden problemen op. De algemeen directeur Eric Van Snick werd in oktober veroordeeld tot voorwaardelijke celstraf en zware geldboete voor fraude en belangenvermenging. Oppositiepartij N-VA vroeg daarop het onmiddellijk ontslag voor de veroordeelde algemeen directeur.

Volledig scherm Sam Dehandschutter van Wijndomein Dappersveld-Woestijn. © Amber Gys

Leuke verhaaltjes...

Wegenwerken werden opnieuw massaal gelezen. Onder meer die over de plaatsing van verkeerslichten aan het kruispunt Ninoofsesteenweg met Zwartschaapstraat, maar evengoed de aankomende werken op de Edingsesteenweg tussen de woonkern en centrum Gooik.

Het Pajottenland mag dan wel internationaal gekend staan om de geuze en lambiek, maar er worden ook wijndruiven geteeld. Daarom maakten wij een reportage bij Wijndomein Dappersveld-Woestijn wanneer het oogstseizoen nét was begonnen. Reclamebureau CASTAAR opende dan weer zusterbedrijf Stiksel, een plekje waar alle bedrijven of particulieren terecht kunnen voor gepersonaliseerde kledij zoals t-shirt, hemden, werkkledij en een pak meer. En als laatste kreeg de AD Delhaize Gooik voor 85-jarig bestaan een gigantische make-over. De winkel werd helemaal omgetoverd en is groter dan ooit te voren, in alle facetten van het woord.

Nogmaals bedankt!

Eén ding staat vast: Gooik smaakt de artikels uit eigen gemeente. Diegene die hierboven vermeld werden, zijn slechts een minuscule hap uit het enorme aanbod. Zovele lezers, daar zijn we u met z’n allen enorm dankbaar voor. Op naar 2023, op naar nog meer Guuks nieuws bij Het Laatste Nieuws. We wensen jullie met z’n allen de allerbeste wensen voor het komende jaar.

