1.000 nieuwe boompjes geplant op Kesterheide dankzij Natuurpunt

Natuurpunt heeft onlangs een grote nieuwe aankoop gedaan op de Kesterheide van zo'n 3,4 hectare waardoor het natuurreservaat met zowat met 10% uitgebreid kon worden. Tijdens de plantactie op dat stukje werden niet minder dan 1.000 plantjes voor hagen en houtkanten aangeplant. Op zondag 18 december om 14 uur organiseren ze bovendien een seizoenswandeling langs de Kesterheide met natuurgids met start aan Plattelandscentrum Paddenbroek. “Deze plantactie was ook meteen de eerste actie in kader van het nieuwe ‘Plan Eikelmuis’”, laat Alwin Loeckx weten. “Eikelmuizen kwamen van nature voor op en rond de Kesterheide en zijn een typische soort voor landbouwlandschappen zoals het Pajottenland. Ze overwinterden graag in de fruitschuren van boerderijen. De laatste waarneming van een eikelmuis in Gooik dateert van zowat 10 jaar geleden, maar met onze acties hopen we hen opnieuw te kunnen verwelkomen op de Kesterheide.”