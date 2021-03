The Crown wint Golden Globe voor beste drama-serie, ook ‘Charles en Diana’ in de prijzen

Het Britse koninklijk drama The Crown en de komedie Schitt’s Creek hebben de hoogste televisie-onderscheidingen gewonnen bij de Golden Globes. Het met lof overladen ‘The Queen's Gambit’ won dan weer in de categorie ‘beste miniserie’.

Nieuwkomer Emma Corrin, 25, die een jonge prinses Diana speelde in The Crown, werd uitgeroepen tot beste actrice van een televisiedrama. Corrin versloeg daarmee haar The Crown-collega Olivia Colman, die voor haar rol als Queen Elizabeth in dezelfde categorie genomineerd was.

“Ontzettend bedankt, dit is echt een enorme eer. Ik wil het hele team bedanken voor de geweldige tijd die ik op de set heb gehad. En vooral heel veel dank aan mijn ‘Prince Charming’ Josh O’Connor, zonder jou had ik dit niet gekund,” aldus Corrin, die totaal overvallen leek te zijn met de prijs. Ze bedankte ook wijlen prinses Diana voor haar compassie en empathie. “Namens iedereen die zich u herinnert en in zijn of haar hart draagt: bedankt voor alles.”

Volledig scherm Emma Corrinn als de jonge Diana Spencer in ‘The Crown’. © AP

Josh O’Connor viel eveneens in de prijzen tijdens de uitreiking van de Golden Globes: ook hij kreeg het beeldje voor beste acteur van een televisiedrama. O’Connor was eveneens verrast met zijn winst. Hij gaf onder andere mede-genomineerden Al Pacino (Hunters) en Jason Bateman (Ozark) het nakijken. Hij kon nauwelijks geloven dat hij gewonnen had. “Pfff...wow. Dit is echt ongelooflijk, echt ongelooflijk. Wat een eer om met deze mensen genomineerd te mogen zijn. Ik ben enorm dankbaar voor deze prijs en wil het hele team van The Crown bedanken voor alles.”

Volledig scherm Josh O'Connor hoort dat hij een Golden Globe gewonnen heeft. © via Reuters

Beste film in een vreemde taal

‘Minari’ van de Amerikaanse regisseur Lee Isaac Chung ontving de prijs voor beste film in een vreemde taal als opvolger van ‘Parasite’.

Volledig scherm Een scene uit 'Minari'. © AP

De Britse actrice Rosamund Pike werd bekroond tot beste actrice in een komedie, voor haar rol in de film ‘I Care A Lot’. Ze won van de favoriet, de Bulgaarse Maria Bakalova, die de dochter van Sacha Baron Cohen speelde in ‘Borat 2' en van Kate Hudson, Michelle Pfeiffer en Anya Taylor-Joy, wier successerie ‘The Queen's Gambit’ de award voor beste miniserie in de wacht sleepte. Anya Taylor Joy kreeg ook de Golden Globe voor beste actrice in een miniserie of film.

De 78e uitreiking van de Golden Globes zag er dit jaar vanwege de coronacrisis anders uit dan normaal. Niet alleen werden de belangrijke film- en televisieprijzen later overhandigd dan gebruikelijk, ook vond de ceremonie zondag voor het eerst tegelijkertijd plaats vanuit twee verschillende locaties in Los Angeles en New York.

later meer.

Volledig scherm Josh O'Connor als Prince Charles. © AP