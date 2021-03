‘The Crown’ grote winnaar, kritiek op diversiteit en een postume award: alles wat je moet weten over de Golden Globes

Golden GlobesGeen rode loper en beschonken acteurs dit jaar: de 78e Golden Globes werden grotendeels virtueel uitgereikt - met alle typische Zoom-problemen vandien. Vooral Netflix viel daarbij in de prijzen: de streamingsdienst mocht maar liefst 10 beeldjes in ontvangst nemen, vooral voor ‘The Crown’ en ‘The Queen’s Gambit’. De meest emotionele prijs ging echter naar Chadwick Boseman, die postuum de award voor ‘beste acteur in een dramafilm’ kreeg.

De 78e uitreiking van de Golden Globes zag er dit jaar vanwege de coronacrisis net wat anders uit dan normaal. Niet alleen werden de belangrijke film- en televisieprijzen een stuk later overhandigd dan gebruikelijk, ook vond de ceremonie zondag voor het eerst tegelijkertijd plaats vanuit twee verschillende locaties in Los Angeles en New York. De winnaars belden virtueel in om hun prijs in ontvangst te nemen.

Presentatrices van dienst waren actrices/comediennes Tina Fey (vanuit New York) en Amy Poehler (vanuit LA), die respectievelijk vanuit de Rainbow Room en de Beverly Hilton de show in goede banen leidden. Dat deed het duo al voor de vierde keer. Dit jaar moesten ze het echter met een select livepubliek stellen, bestaande uit hulpverleners - een manier om de helden van de coronacrisis te eren.

Diversiteit

Het is de laatste jaren een gekend riedeltje tijdens de Globes, en ook dit jaar werd het gebrek aan diversiteit zwaar op de korrel genomen. De afgelopen week werd duidelijk dat er geen enkele zwarte journalist tussen de 80 stemmers voor de films zat. Om het onderwerp maar meteen uit de weg te hebben, vermeldde Fey het meteen in haar openingsspeech. Ze grapte dat de Disney-animatiefilm ‘Soul’ - over een zwarte muzikant die in het lijf van een kat terechtkomt- enkel genomineerd werd omdat er vijf katten in de jury zitten. “Jullie moeten dit veranderen”, richtte ze zich even later tot de Hollywood Foreign Press Association, de organisatie achter de Globes. Die sloeg ook mea culpa tijdens de uitzending: “Zwarte representatie is belangrijk, net zoals diversiteit onder onze leden belangrijk is. Wij streven dan ook naar een inclusiever gezelschap, waarbij iedereen zich vertegenwoordigd voelt.”

Het gebrek aan diversiteit bij de stemmers uitte zich gelukkig wel niet in de winnaars. Zo mocht acteur Daniel Kaluuya als eerste een prijs in ontvangst nemen, die voor ‘beste acteur in een bijrol’. Zijn bedankingsspeech werd jammer genoeg overschaduwd door een klein technisch probleempje: de acteur stond duidelijk nog op ‘mute’. Maar ach, het zou geen echte Zoom-meeting zijn moest niet iemand ergens op mute staan.

Chadwick Boseman

Het meest emotionele moment van de avond was ongetwijfeld de award die postuum uitgereikt werd aan Chadwick Boseman, voor zijn laatste filmrol. De acteur, die zes maanden geleden overleed na een strijd tegen kanker, kreeg de Globe voor ‘beste acteur in een dramafilm’ voor zijn rol in ‘Ma Rainey’s Black Bottom’. Zijn weduwe Taylor Simone Ledward nam de prijs voor hem in ontvangst. “Hij zou nu iets moois, iets inspirerends gezegd hebben. Iets dat het kleine stemmetje in ons allen zou versterken dat je zegt dat je het kan”, aldus de geëmotioneerde vrouw. “Het stemmetje dat zegt dat je kan blijven doorgaan, en dat je wijst op wat je hoort te doen in dit moment in de geschiedenis.”

Volledig scherm Taylor Simone Ledward Boseman, de weduwe van Chadwick Boseman. © AP

The Crown

Grote winnaar van de avond was Netflix-serie ‘The Crown’. Nieuwkomer Emma Corrin (25) die een jonge prinses Diana speelt in de reeks, werd uitgeroepen tot ‘beste actrice van een televisiedrama’. Corrin versloeg daarmee haar ‘The Crown’-collega Olivia Colman, die voor haar rol als Queen Elizabeth in dezelfde categorie genomineerd was.

“Ontzettend bedankt, dit is echt een enorme eer. Ik wil het hele team bedanken voor de geweldige tijd die ik op de set heb gehad. En vooral heel veel dank aan mijn ‘Prince Charming’ Josh O’Connor, zonder jou had ik dit niet gekund,” aldus Corrin, die totaal overvallen leek te zijn met de prijs. Ze bedankte ook wijlen prinses Diana voor haar compassie en empathie. “Namens iedereen die zich u herinnert en in zijn of haar hart draagt: bedankt voor alles.”

Josh O’Connor viel eveneens in de prijzen tijdens de uitreiking van de Golden Globes: ook hij kreeg het beeldje voor ‘beste acteur van een televisiedrama’. O’Connor, die eveneens verrast was met zijn winst, gaf onder andere mede-genomineerden Al Pacino (Hunters) en Jason Bateman (Ozark) het nakijken. Hij kon nauwelijks geloven dat hij gewonnen had. “Pfff...wow. Dit is echt ongelooflijk, echt ongelooflijk. Wat een eer om met deze mensen genomineerd te mogen zijn. Ik ben enorm dankbaar voor deze prijs en wil het hele team van The Crown bedanken voor alles.”

Uiteindelijk wist ‘The Crown’ vier van de zes nominaties te verzilveren. De reeks werd uitgeroepen tot ‘beste tv-dramaserie’, en Gillian Anderson won een Golden Globe voor haar rol als Margaret Thatcher, als ‘beste actrice in een bijrol’. Anderson had pittige concurrentie in haar categorie. Julia Garner (‘Ozark’), Annie Murphy (‘Schitt’s Creek’), Cynthia Nixon (‘Ratched’) en haar ‘The Crown’-collega Helena Bonham Carter. De actrice was vereerd haar tweede Golden Globe in ontvangst te mogen nemen. In 1997 won ze de prijs voor ‘beste actrice in een tv-drama’ door haar rol in ‘The X-Files’.

“Je zit in eerste instantie best wel relaxed naar zo’n awardshow te kijken, lekker vanuit huis. Maar dan opeens breekt het zweet je uit. En dan win je! Ik wil de Hollywood Foreign Press bedanken, evenals mijn mede-genomineerden. En ik wil vooral Peter Morgan, het creatieve brein achter ‘The Crown’, bedanken. Dankzij hem heb ik in de huid van Mrs. Thatcher mogen kruipen, wat een geweldig personage was om te spelen,” aldus Gillian.

Borat

Een andere grote winnaar was Sasha Baron Cohen, die dubbel in de prijzen viel met zijn film ‘Borat Subsequent Moviefilm’. De acteur won een Golden Globe als ‘beste acteur in een komedie’ en de film zelf werd gekroond tot ‘beste komedie’. In zijn dankwoord haalde Baron Cohen Rudy Giuliani aan, de advocaat van de voormalig Amerikaanse president Donald Trump. “Ik wil iedereen die aan deze film heeft meegewerkt bedanken, want het is geen makkelijke productie geweest. Mensen hebben min of meer hun leven geriskeerd door dit vrijwel in het geheim op te nemen. Alle medewerkers zijn helden, maar ik wil toch een iemand in het bijzonder bedanken. Zonder mijn geweldige tegenspeler had ik dit niet kunnen doen. Dus bij deze: dank je wel Rudy Giuliani!”.

Giuliani was te zien in de film via opnames met een verborgen camera. Hij kwam onder vuur te liggen door een scène met Tutar, de dochter van Borat, gespeeld door actrice Maria Bakalova. Tijdens het interview dat ze met hem afneemt, gedraagt Giuliani zich opvallend ‘vrij’ en vraagt hij Tutar zelfs om haar telefoonnummer. Na afloop drinken de twee samen een drankje in de hotelkamer en doet de advocaat zijn broek goed terwijl hij op bed ligt. Na het uitkomen van de film reageerde Guiliani gepikeerd, en zei hij zelf ‘niets verkeerd gedaan te hebben’.

The Queen’s Gambit

De Britse actrice Rosamund Pike werd bekroond tot ‘beste actrice in een komedie’ voor haar rol in de film ‘I Care A Lot’. Ze won van de favoriet, de Bulgaarse Maria Bakalova, die de dochter van Sacha Baron Cohen speelde in ‘Borat 2' en van Kate Hudson, Michelle Pfeiffer en Anya Taylor-Joy, wier successerie ‘The Queen's Gambit’ de award voor ‘beste miniserie’ in de wacht sleepte. Anya Taylor Joy kreeg wel de Golden Globe voor ‘beste actrice in een miniserie of film’.

Schitt’s Creek

Hoewel de Canadese comedyserie ‘Schitt’s Creek’ niet alle vijf nominaties wist te verzilveren die ze vooraf hadden, werd de show wederom beloond met een paar prijzen. De in de Verenigde Staten razend populaire Netflix-serie werd gekroond tot ‘best komische tv-serie’. Actrice Catherine O’Hara, die de vrouwelijke hoofdrol speelt, won een award als ‘beste actrice in een televisiereeks’. Ze versloeg haar collega’s Lily Collins (‘Emily In Paris’), Kaley Cuoco (‘The Flight Attendant’), Elle Fanning (‘The Great’) en Jane Levy (‘Zoey’s Extraordinary Playlist’).

Volledig scherm Catherine O'Hara © via Reuters

O’Hara is al sinds 1975 te zien in diverse televisieseries en films en kreeg vooral grote bekendheid als Kate McAllister, de moeder van het jochie Kevin uit de films ‘Home Alone’. In ‘Schitt’s Creek’ speelt ze de rol van Moira Rose, een excentrieke ex-soapster die met haar gezin in een klein dorpje beland nadat de familie failliet is gegaan. Haar personage is een cultfiguur geworden dankzij de extravagante outfits die Moira draagt en het bijzondere accent waarmee ze spreekt.

Nomadland

De prijs voor ‘beste dramafilm’ ging naar ‘Nomadland’, geregisseerd door Chloé Zhao. Zij was meteen ook de tweede vrouw die een Golden Globe won voor ‘beste regisseur’ in ontvangst mocht nemen. Nomadland vertelt het verhaal van moderne nomaden, Amerikanen die aan de rand van de maatschappij leven en in hun busjes door de Verenigde Staten trekken. De film viel eerder al in de prijzen tijdens het internationale filmfestival van Toronto en kreeg half september ook de Gouden Leeuw tijdens het filmfestival van Venetië.

Volledig scherm Chloé Zhao © AFP

De Golden Globes behoren tot de meest begeerde prijzen in de Amerikaanse filmindustrie. Ze zijn een belangrijke indicator voor welke films en acteurs een goede kans maken op een Oscar. De uitreiking van de Oscars vindt dit jaar plaats op zondag 25 april.