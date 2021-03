Minder dan de helft blijft over: Golden Globes legt laagste kijkcijfers in jaren voor

Os­car-topfavorie­te Frances McDormand: "Ik kan me op mijn zestigste eindelijk bewijzen"

11 januari 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' - een zwarte misdaadkomedie die afgelopen zondag maar liefst vier Golden Globes won - is vanaf vandaag in de Belgische bioscoopzalen te zien. Wij zaten samen met hoofdrolspeelster Frances McDormand (60), die volgens heel wat filmkenners in maart haar tweede Oscar zal winnen.