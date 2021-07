Golden Globes veranderen regels om taalbarrière te doorbreken

Dit jaar was er bovendien kritiek over het feit dat de Amerikaanse film ‘Minari’, een film over Zuid-Koreaanse immigranten die zich in Arkansas vestigen en die voornamelijk in Zuid-Korea gedraaid is, bekroond werd in de categorie voor de beste niet-Engelstalige film. Critici vonden het echter teleurstellend dat de film niet genomineerd kon worden voor de grote categorieën, zoals beste drama of beste komedie. Dat was ook het geval voor ‘Parasite’, die vorig jaar de Oscar kreeg voor de beste film.