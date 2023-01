Geen Golden Globe voor 'Close' van Lukas Dhont

FILM INTERVIEW. Het echte werk begint nu pas voor Lukas Dhont: “Er wordt heel veel geld gepompt in Oscarnomi­na­tie voor ‘Close’”

Hij kan het goud bijna proeven nu ‘Close’ op de shortlist van de Oscar voor beste buitenlandse film staat, maar het wordt nog een maand nagelbijten. “Én dagelijks campagne voeren in Amerika”, vertelt Lukas Dhont (31) in een eerste uitgebreide reactie vanuit New York. Over waarom het met debuutfilm ‘Girl’ vier jaar geleden net niét lukte maar nu wel, de mening van de critici, wie zijn grootste concurrent is en hoe hard je moet werken voor zo’n nominatie. “Pas op 24 januari weten we of we erbij zijn. Maar met Kerstmis kom ik eerst naar huis, ik ben al drie maanden weg.”

22 december