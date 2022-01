‘Belfast’ en ‘The Power of the Dog’ favorieten voor omstreden editie Golden Globes

De films ‘Belfast’ en ‘The Power of the Dog’ behoren zondag tot de absolute favorieten bij de uitreiking van de Golden Globes, een van de belangrijkste Amerikaanse film- en tv-prijzen. Maar de kans dat die films met veel aandacht gaan lopen, lijkt eerder klein. Het evenement ligt namelijk al maanden onder vuur door beschuldigingen van racisme, seksisme en corruptie.

De uitreiking van de Golden Globes gaat doorgaans gepaard met de aanwezigheid van een hele reeks wereldsterren, vele liters champagne en een grote dosis pracht en praal. Maar de 79ste editie zal zondag zonder publiek of rode loper plaatsvinden en zal niet worden uitgezonden op televisie. Er komt zelfs geen livestream. Wie de prijsuitreiking thuis wil volgen, zal het moeten stellen met updates op de website en op de sociale media van de organisatoren.

Dat het een ceremonie in mineur wordt, heeft slechts gedeeltelijk met het coronavirus te maken. De Hollywood Foreign Press Association (HFPA), die de awards uitdeelt, lijkt namelijk uit de gratie van Hollywood gevallen sinds een onderzoek van de krant Los Angeles Times in februari onthulde dat onder de 87 leden met stemrecht geen enkele zwarte persoon zat. Er kwamen ook gedetailleerde beschuldigingen van financiële en ethische tekortkomingen binnen de groep naar voren.

In mei trok NBC - dat het gala sinds 1996 uitzendt - al de stekker uit de tv-uitzending, met de mededeling dat de HFPA tijd nodig had om "zinvolle hervormingen" door te voeren. In de maanden die daarop volgden, heeft de HFPA dan ook haar statuten herzien. Er werden 21 nieuwe leden toegevoegd, onder wie zes zwarten, en er werd een chief diversity officer aangesteld.

Hervormingen bestempeld als onvoldoende

Maar de veranderingen hebben meer scepsis dan enthousiasme uitgelokt. Verschillende sterren, zoals Scarlett Johansson en Mark Ruffalo, hebben die hervormingen publiekelijk als onvoldoende bestempeld. Tom Cruise gaf zijn drie beeldjes uit protest zelfs terug aan de organisatie.

Ondanks al die tegenkanting zullen de organisatoren zondagavond (lokale tijd) toch Golden Globes uitdelen in het Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills.

‘Belfast’ van regisseur Kenneth Branagh en ‘The Power of the Dog’ van Jane Campion gelden daarbij dus als de voornaamste kanshebbers, met elk zeven nominaties. Ook Steven Spielbergs bewerking van de musical ‘West Side Story’, de tragikomedie ‘Licorice Pizza’ (Paul Thomas Anderson), de satire ‘Don't Look Up’ (Adam McKay) en het sportdrama ‘King Richard’ (Reinaldo Marcus Green) kunnen meerdere van die beeldjes met goudkleurige bol winnen.

In de belangrijkste categorie, die voor beste film (drama), nemen ‘Belfast’ en ‘The Power of the Dog’ het op tegen ‘King Richard’, ‘Dune’ (Denis Villeneuve), en ‘Coda’ (Sian Heder). Bij de tv-prijzen springt de HBO-reeks ‘Succesion’ het meest in het oog, met vijf nominaties in vier categorieën. ‘Ted Lasso’ en ‘The Morning Show’ hebben elk vier nominaties beet.

De nominaties in 25 film- en televisiecategorieën ogen in elk geval al iets diverser dan in het verleden vaak het geval was. Zo maken deze keer twee vrouwen kans op de Golden Globe voor beste regisseur: Jane Campion voor ‘The Power of the Dog’ en actrice Maggie Gyllenhaal voor haar regiedebuut ‘The Lost Daughter’. Er zijn ook zes zwarte acteurs genomineerd voor de filmprijzen: Will Smith (‘King Richard’), Denzel Washington (‘Macbeth’), Mahershala Ali (‘Swan Song’), Ruth Negga (‘Passing’), Ariana DeBose (‘West Side Story’) en Aunjanue Ellis (‘King Richard’).