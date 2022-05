Zomermarkt in Bunsbeek gaat door op 21 mei

Oud-Heverlee RESTOTIP. Het Spaans Dak in Oud-Heverlee: hoogstaan­de gastrono­mie in een prachtige omgeving

Het Spaans Dak in Oud-Heverlee, schitterend gelegen aan de rand van Meerdaalwoud en tussen de vijvers van het recreatiedomein Zoet Water, staat al jaren gekend als een gastronomisch restaurant dat kwaliteit hoog in het vaandel draagt. De laatste jaren is er veel veranderd, van het interieur tot de evolutie naar een echte familiezaak, maar de hoogstaande kwaliteit blijft op alle vlakken meer dan behouden.

