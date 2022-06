Woonstraatgedeelte Craenenbroekstraat wordt volledig vernieuwd en verkeersveiliger gemaakt

Op de gemeenteraad van donderdag 9 juni zal de Dorpspartijmeerderheid nu ook het dossier voor de heraanleg van het woonstraatgedeelte tussen de fruitveiling en de Dries goedkeuren. Dit dossier omvat het opnieuw verbreden van het kruispunt Craenenbroekstraat/Dries, de vernieuwing van het wegdek en de boordstenen. De aanleg van een voetpad langs één zijde van de weg en fietssuggestiestroken die aansluiten op het nieuw fietspad in het KMO-gedeelte van de straat. Deze werken zullen begin september aansluiten op de huidige werken in de Craenenbroekstraat.

“Ook het woonstraatgedeelte van de Craenenbroekstraat gaan we nu heel wat verkeersveiliger maken door de aanleg van een voetpad langs één zijde van de weg en fietssuggestiestroken die aansluiten op het nieuw fietspad in het KMO-gedeelte van de straat”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). Maar ook het kruispunt dat in 2011 versmald werd door het vorig gemeentebestuur gaan we terug verbreden en aanpassen zoals het pas. De versmalling van dit kruispunt met de Dries was een complete miskleun en zorgt er voor dat auto’s over het voetpad rijden. Wij maken nu een einde aan deze onveilige verkeerssituatie door het opnieuw te maken zoals het was.”