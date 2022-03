Wegen- en rioleringswerken in Craenenbroekstraat tot eind september

Tienen Legendari­sche paardenpro­ces­sie van Hakendover kan weer doorgaan: “Het zal vooral een emotioneel weerzien zijn met dit stukje folklore”

Wie Hakendover zegt, denkt meteen aan de legendarische paardenprocessie met de adembenemende galop op paasmaandag. Al vanaf Witte Donderdag is het in het dorp traditiegetrouw één groot bruisend feest waar tot wel 25.000 toeschouwers op af komen. In de vele café’s die enkel voor deze gelegenheid de deuren openen, gaat de tapkraan nauwelijks dicht. Maar corona strooide ook hier roet in het eten, waardoor er gedurende drie jaar niets doorging. Vandaag viel de beslissing dat de paardenprocessie dit jaar wél kan doorgaan, op 18 april. “Hakendover is meer dan gewoon pinten tappen.”

