WEER. Vanochtend lichte regen en bewolking in Glabbeek

Gemeente start campagne om tijdig permanente controles in alle schoolomge­vin­gen aan te kondigen

De ANPR-camera’s van de cameraschilden in de kernen van Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen werken intussen al ruim een jaar, maar vanaf woensdag 16 augustus zullen net voor de start van het nieuwe schooljaar ook de trajectcontroles in de drie schoolomgevingen permanent geactiveerd worden. De gemeente Glabbeek wil geen geniepige controles organiseren zonder waarschuwingsborden, maar de controles in de schoolomgevingen worden net duidelijk aangegeven met verkeersborden.