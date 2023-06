WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Glabbeek

Organisato­ren Hagelandse 101 wandelen samen met Rick de Leeuw nieuwe 54+1 kilometer: “En aan finish staat ijsbad klaar”

De derde editie van de Hagelandse 101 - 101 kilometer wandelen doorheen het Hageland in een tijdspanne van maximum 24 uur met 750 hoogtemeters - zal plaatsvinden op vrijdag 1 en zaterdag 2 september 2023. Met dit jaar een nieuwe afstand: 54+1 kilometer. Dit moesten de organisatoren alvast eerst eens uittesten. Samen met zanger en producer Rik de Leeuw trokken ze op pad. Ze vertrokken zaterdag om 7.01 uur aan de Vaartkom in Leuven. “Het was niet evident in deze temperatuur”