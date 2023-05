WEER. Lichte regen en gedeeltelijk bewolkt weer in Glabbeek vanochtend

HUIZEN­JACHT. Zaventem, ondanks de luchthaven niet de luidste gemeente: “Een vrijstaan­de woning voor 500.000 euro? Dan zijn er nog kosten aan”

Op zoek naar een nieuwe stek? Of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op zoek met een lokale immomakelaar. Deze week houden we halt in Zaventem. “Al woon je op een steenworp van de luchthaven, de hinder van de vliegtuigen is beperkt.”