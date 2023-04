WEER. Bewolking in Glabbeek vanochtend

De nieuwe Glazuurpar­king wordt heel wat gebruiksvriendelijker:"fase 1 is al klaar"

Tijdens de Paasvakantie werd de kleine parking (fase 1) al vernieuwd en tijdens de zomervakantie wordt tussen 24 juli en 31 augustus ook de grote parking (fase 2) volledig vernieuwd. De werken worden bewust uitgevoerd tijdens schoolvakanties om de hinder in de schoolomgeving tot een minimum te kunnen beperken. De Glazuurparking is geen gemeentelijke eigendom, maar is eigendom van de kerkfabriek van Glabbeek en de vzw Glazuur.