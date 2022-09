Wateroverlast door overstromingen van de Velpe in Pamelen (Bunsbeek) wordt structureel aangepakt

“De aanpak van wateroverlast en droogte in ons dorp zijn dan ook een belangrijk onderdeel in het luik klimaatadaptatie in ons gemeentelijk klimaatactieplan 2021-2030", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Uit het visierapport van het studieconsortium van Water+Land+Schap 2.0 kwam naar voor dat de plaatsing van regelbare stuwtjes op de zijwaterlopen van de Velpe een geschikte maatregel is om wateroverlast door overstromingen (bij piekdebieten door extreme neerslag) van de Velpe in Pamelen (Bunsbeek) structureel te helpen oplossen. En deze aanpak zorgt er tegelijk ook voor dat in de projectperimeter de verdrogingsproblematiek in de Velpevallei wordt aangepakt. De regelbare stuwtjes kunnen ook in tijden van droogte namelijk de waterbeschikbaarheid in de waterloop en in de bodem verhogen door vertraagde waterafvoer te stimuleren en zo verdroging tegen gaan.”