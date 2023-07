Vrachtwagen en bestelwagen botsen frontaal op elkaar: brandweer bijna twee uur in de weer om slachtoffer te bevrijden

Het ongeval gebeurde rond 15 uur. De bestuurder van de bestelwagen - de man werkt voor een tuinaannemer en vervoerde achter zijn bestelwagen met laadbak nog een zware hakselaar - week van zijn rijvak af en reed frontaal in op een vrachtwagen. De klap was enorm, en hulpdiensten snelden ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte gekneld in de stuurcabine. Brandweerlui en een medisch urgentieteam gingen aan de slag om de man te bevrijden. Het slachtoffer was de hele tijd bij bewustzijn. Hij vertelde de hulpverleners dat hij in slaap was gevallen. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd maar was onder de indruk van de ravage en het menselijk leed.