Verkoop KMO-gronden Glabbeek: laatste biedingsfase loopt tot 19 augustus

Leuven/Hageland Van Den Druppel tot de Heldenbar: in deze 6 zomerbars in Leuven en het Hageland waan je je deze zomer op een heerlijke vakantie

De hittegolf is volop aan de gang, en dan zijn we allemaal op zoek naar wat verkoeling. Dat kan onder meer in de vorm van een verfrissend drankje. In welke zomerbars kan je daarvoor terecht? Wij zochten het uit. Maak kennis met zes sfeervolle zomerbars in Leuven en het Hageland en hun initiatiefnemers.

12 augustus