Verdachte van inbraken in beeld dankzij alerte buurtbewoner

In Glabbeek werd een diefstal met braak vastgesteld in een leegstaande woning. Hier konden de daders een raam aan de voorzijde van de woning open wrikken. Ook hier werd de ganse woning doorzocht. De buit op deze locatie betrof een doos pralines. De patrouille van de politiezone Hageland deed ter plaatse de nodige vaststellingen en kreeg bijstand van het labo van de federale gerechtelijke politie die het sporenonderzoek voor zich nam. Vorige week stelden onze diensten ook al vier diefstallen met braak in woningen vast, waarbij de modus operandi nagenoeg dezelfde was als dewelke werd gebruikt bij de diefstallen van de afgelopen dagen.

Verdachte handelingen melden

Door een melding van een alerte burger is gisteren, woensdag, een verdacht voertuig in beeld gekomen. Uiteraard zal verder onderzoek nog moeten uitwijzen welke de relatie van het voertuig is met de vastgestelde diefstallen. Dit benadrukt nogmaals het belang van het melden van verdachte toestanden, personen en voertuigen aan de dienst 101 van de federale politie. Dergelijke meldingen kunnen ons als politie waardevolle informatie opleveren om daders te identificeren en te vatten. Vaak worden wij geruime tijd na de feiten in het bezit gesteld van posts op diverse sociale mediakanalen waar buurtbewoners in (al dan niet publieke) groepen melding maken van een verdachte toestand. Het is een onmogelijke opdracht voor de politie om permanent de sociale media te screenen naar meldingen van verdachte personen of voertuigen. Wij als politie hebben nood aan de alertheid van de burger om ons zo snel mogelijk te verwittigen wanneer zij iets verdachts opmerken.