(ver)Bouwers extra gratis afval naar het afvalcontainerpark brengen

Elk gezin in Glabbeek kan een grote hoeveelheid afval gratis naar het afvalcontainerpark brengen: snoeihout: 800 kg, sloophout: 500 kg, steenafval: 1.000 kg, keramiek: 150 kg, boomstronken: 1.200 kg, gras en bladeren: 200 kg, harde plastics: 50 kg, gips: 200 kg, cellenbeton: 200 kg en asbest: geen maximum. Inwoners of toekomstige inwoners die een woning bouwen of verbouwen in Glabbeek krijgen tijdens de bouwwerken nog een extra hoeveelheid afval gratis!

Extra kilo’s wel aanvragen

“Tijdens de bouw of verbouwing van een woning in Glabbeek kunnen (ver)bouwers nu ook een extra hoeveelheid naar het afvalcontainerpark brengen. Om van deze vrijstelling gebruik te maken, dient de (ver)bouwer een mail te sturen naar de gemeentelijke dienst Openbare Werken (openbarewerken@glabbeek.be) met daarin zijn/haar aanvraag en een kopij van de omgevingsvergunning of bewijs van de verbouwing”, zegt schepen van afval Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). “Na behandeling van de aanvraag kan men met de identiteitskaart op het gemeentehuis langs gaan om gebruik te kunnen maken van deze extra gratis kg/afval tijdens de bouw of verbouwing van een woning. Ook voor de toegang tot het afvalcontainerpark heeft geen enkele inwoner nog een aparte kaart nodig, maar vanaf nu kunnen inwoners er terecht met hun identiteitskaart.”

Goedkopere factuur

“Door een enorm lage gemeentelijke belastingdruk is Glabbeek al lang in trek bij heel wat nieuwe gezinnen”, reageert burgemeester Peter Reekmans. “De onroerende voorheffing op een woning is in Glabbeek zelfs ruim 25% goedkoper dan in quasi elke buurgemeente. En we verlagen nu ook nog eens de afvalfactuur van (nieuwe) inwoners die een woning bouwen of verbouwen. Omdat het leven al duur genoeg is en ons land namelijk al wereldkampioen is op vlak van de hoogste belastingen, zorgen we onder Dorpspartijbeleid dat ook meer voor minder kan. Terwijl de meeste Wetstraatpartijen lokaal en nationaal vooral uitblinken in het leven van de mensen steeds duurder te maken, bewijzen we als Dorpspartij dat het met een doordacht beleid ook anders kan.”