Varkenskopverkoop Wever brengt 1.090 euro op voor goede doel en Glabbeek hoopt op erkenning immaterieel erfgoed

Oud-Heverlee RESTOTIP. Kwaliteit en gezellig­heid troef bij bistro Bibois in Oud-Heverlee

Na bijna 30 jaar besloten Isabelle Janssens (55) en Ben Vanderbiest (57) het concept van restaurant De Bibliotheek in Vaalbeek volledig om te gooien. Een nieuwe naam en een nieuwe keuken om voor ieder wat wils aan te bieden, zonder aan kwaliteit in te boeten. Wij gingen proeven en genieten in één van de gezelligste restaurants in Oud-Heverlee: bistro Bibois.

13 januari