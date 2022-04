Te koop: bedrijfspercelen in KMO-zone Glabbeek

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Na 14 jaar kan eindelijk de uitbreiding van de KMO-zone en fruitveiling in de Craenenbroekstraat in Glabbeek gerealiseerd worden. Na de goedkeuring van de verkoop op de gemeenteraad van april zal de gemeente in de loop van mei de 8 nieuwe bedrijfspercelen verkopen”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Enkel kleinschalige productie- en verwerkende ambachtelijke bedrijven zijn toegelaten. Het gaat over bedrijfsloten van +/- 14 are waar een nieuw bedrijfsgebouw in halfopen bebouwing met twee bouwlagen (maximale bouwhoogte 8 m) mogelijk is met een voorgevelbreedte van maximaal 21 meter en een maximaal diepte van 27 meter op het gelijkvloers waarbij een bedrijfswoning op het eerste verdiep is toegelaten. Geïnteresseerde kopers kunnen via ro@glabbeek.be (dienst ruimte gemeente) het dossier met de bouwschriften en ligging van de percelen opvragen. De online verkoop wordt in de loop van mei uitgebreid gecommuniceerd door de gemeente.”