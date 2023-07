Strandfuif klaar om op 15 juli touwen los te gooien

Riolerings­pro­jec­ten Kortenaken in 2024

Door de komst van het waterzuiveringsstation aan De Hoef in Kersbeek-Miskom en de eerdere aanleg van een gescheiden rioolstelsel in sommige straten, gaat de waterkwaliteit van De Velpe er op vooruit. Er is echter nog steeds een achterstand in onze gemeente.