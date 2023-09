Lubbeek start met kleuterate­lier en kunstenrou­te voor kinderen: “Alle kleuters kunnen proeven van kunst”

Dit najaar start de gemeente Lubbeek twee nieuwe projecten op om kinderen te motiveren om spelenderwijs met kunst bezig te zijn. Een nieuw kleuteratelier en een heuse KinderKunstenRoute moeten de verbeelding van de Lubbeekse jongeren prikkelen. “Ik ben bijzonder trots dat we in Lubbeek zo’n toffe projecten kunnen doen”, zegt schepen van cultuur Hugo Simoens (CD&V). “Ze zijn speels, zetten onze jeugd op een positieve manier aan het werk én ze zijn uniek in Vlaanderen.”