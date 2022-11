Sinterklaas krijgt stratenplan

Lennik HUIZEN­JACHT. Lennik, waar verstede­lij­king in opmars is: “Vanaf 200.000 euro kan je een woning kopen, maar die is dan volledig te strippen”

Op zoek naar een nieuwe stek in het Pajottenland, de Zennevallei, de Brusselse Rand of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit. Deze week bezoeken we Lennik, een gemeente die meer en meer tot de Rand rond Brussel behoort. “Voor een compacte maar afgewerkte woning tel je vlot 400.000 euro neer”, aldus Anja Goossens van Multimmo.

