Seppe (26) uit Glabbeek gaat naar WK powerchair hockey: “Beperkingen verdwijnen op het veld”

GlabbeekVan 7 tot 15 augustus vindt het wereldkampioenschap powerchair hockey plaats. Dat is een sport voor atleten in een elektrische rolstoel. Ook België zal volgende week van de partij zijn in Zwitserland. Eén van de spelers die ons land zal vertegenwoordigen, is Seppe Hemerijckx (26) uit Glabbeek. Hij vertelt ons wat meer over zijn intensieve sport.

Seppe zit door zijn fysieke beperking al zijn hele leven in een elektrische rolstoel. Dat houdt hem echter niet tegen om te sporten op internationaal niveau. Over enkele dagen vertrekt de jongeman uit Glabbeek met de nationale ploeg naar Zwitserland om er deel te nemen aan het WK powerchair hockey. Daar zullen de Belgen het opnemen tegen de beste land ter wereld. Onder andere Nederland, Duitsland, Australië en Canada zijn van de partij.

“Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken om onze sport wat meer in de kijker te plaatsen, want tot op heden is ze vrijwel onbekend”, aldus Seppe. “Zo kunnen we onze passie delen met het hele land én nieuwe spelers aantrekken, zodat we deze prachtige sport verder kunnen ontwikkelen in België. Bovendien zijn deelnames aan WK’s en EK’s nogal kostelijk. Een grotere bekendheid kan ons helpen om fondsen te werven in de toekomst”, vertelt hij.

Volledig scherm Seppe (rechts) in actie op training bij de nationale powerchair hockeyploeg. © Seppe Hemerijckx

Snelle sport

Powerchair hockey is een teamsport voor ploegen van 5 personen. De spelers proberen zo vaak mogelijk te scoren met een kleine, witte gatenbal. De doelen zijn amper 20 cm hoog. Net zoals bij veld- of ijshockey heeft iedereen een stick bij zich, maar doordat niet alle spelers evenveel kracht hebben, proberen ze ook hun elektrische sportrolstoel zo strategisch mogelijk in te zetten om anderen te hinderen, of om zelf een weg te vinden naar het doel. Wie voldoende kracht heeft, gebruikt een floorball stick. Anderen spelen dan weer met een stick die aan hun rolstoel vastzit, een T-stick. “Vergis je niet”, geeft Seppe mee, “deze sport gaat er snel aan toe, met snelheden tot 15km/h, en is aantrekkelijk om naar te kijken. Beperkingen verdwijnen op het veld.”

Quote Deelnames aan WK’s en EK’s zijn nogal kostelijk. Een grotere bekendheid kan ons helpen om fondsen te werven in de toekomst. Seppe Hemerijckx, Powerchair hockeyspeler

Slechts drie clubs op het hoogste niveau

In totaal zijn er zo’n zeven clubs in België die rolstoelhockey spelen. Drie daarvan treden aan op het hoogste niveau. “Mijn ploeg speelt in Gent omdat er in Vlaams-Brabant zelf geen club is”, zegt Seppe. “De clubs bevinden zich meestal rond Gent en daarnaast heb je één club in Diepenbeek, één in Antwerpen en één in Gits. Ik reis voor mijn sport dus het hele land door.” Daarnaast zijn er ook veel spelers actief in de Nederlandse competitie. “Dit is het geval bij negen van de tien spelers in de nationale ploeg”, aldus Seppe.

Volledig scherm De nationale powerchair hockeyploeg. © Seppe Hemerijckx

Plaats op de wereldranking verdedigen

In 2012 werd ons land nog vice-Europees kampioen en in 2014 zelfs vice-wereldkampioen. Op dit moment staat België zesde op de wereldranking, maar de nationale ploeg telt nu ook heel wat nieuwe spelers. “Maar liefst zeven spelers hebben nog nooit een WK of EK gespeeld”, vertelt Seppe. Toch blijft Seppe ambitieus: “We willen zeker onze zesde plaats op de wereldranking verdedigen en met dit jong en gemotiveerd team naar de toekomst kijken.” Aan toekomstplannen heeft Seppe geen gebrek. “Mijn droom is nog steeds om ooit een sportclub in Leuven op te starten”, besluit hij.

Volledig scherm De nationale powerchair hockeyploeg. © Seppe Hemerijckx

