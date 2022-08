Ruim 1.500 bezoekers voor feesteditie 450 jaar processie van de Heinkensberg in Wever

Het processiecomité voorzag ook in randactiviteiten na de processie zoals een grote dorpsbarbecue dat er een echt dorpsfeest van maakte. Geert Grootjans richtte in 2017 samen met enkele dorpsgenoten, een nieuw processiecomité op dat met financiële ondersteuning van de gemeente deze feesteditie in goede banen leidde.

“We willen de dorpsgemeenschap niet laten verbrokkelen zoals dat in vele kleine dorpen in Vlaanderen al vaak het geval is en inwoners elkaar gewoonweg niet meer kennen. Door activiteiten zoals de processie willen we vooral de sociale cohesie in ons dorp versterken, alleen zo leren nieuwe en oude inwoners elkaar veel beter kennen en wordt er samengewerkt met jong en oud. Ons processiecomité zette daarom, met talrijke vrijwilligers, de schouders onder deze 25-jarige feesteditie van de processie van de Heinkensberg”, zegt Geert Grootjans, één van de drijvende krachten achter het initiatief.

Bisschop Koen Vandenhoutte leidde het religieuze feest en burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij), die voor de gelegenheid zijn ceremonieel ambtskostuum droeg, hield de feestrede waarin hij het groot erfgoedbelang en de verbindende factor van deze processie voor de dorpsgemeenschap benadrukte.

“De 25-jarige bijzondere feesteditie ter gelegenheid van 450 jaar processie van de Heinkensberg dat na zoveel jaren nog steeds enorm leeft en gedragen wordt door een gans dorp is een toonbeeld van uiterst belangrijk immaterieel erfgoed. Net vanuit een sterk gemeenschapsgevoel wordt dit erfgoed levend gehouden. Want ook al is het ontstaan van deze kapel misschien maar een legende, toch is het één van de rijke tradities die we hebben overgenomen van onze voorouders. Daarom is het zo belangrijk om deze tradities in ere te houden en laten verder te leven bij de volgende generaties”, speechte burgemeester Peter Reekmans.

Volgens de legende werd de kapel gebouwd in 1572 door de Spaanse generaal Don Dionysius Vicca die door de hertog van Alva naar deze streek was gezonden om de rust in het Hageland te herstellen. Op de Heinkensberg zou hij slag geleverd hebben tegen een Geuzenleger dat sterker in aantal zou geweest zijn dan de Spanjaarden. Generaal Vicca vreesde een nederlaag en aanriep Moeder Gods die hij beloofde een heiligdom te stichten als hij de strijd zou winnen. Hij overwon en als dankbetuiging bouwde hij 450 jaar geleden na de veldslag hier op de Heinkensberg een kapel.

