Dronken bestuurder knalt op vier geparkeer­de wagens

In de nacht van zaterdag op zondag vond een spectaculair ongeval plaats op de Diestsesteenweg in Tienen. Een 40-jarige vrouw uit Tienen week van de rijstrook af en botste op een geparkeerde wagen. Door de klap ontstond een kettingreactie, waardoor in totaal maar liefst vijf wagens en drie voortuintjes beschadigd raakten.