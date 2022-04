Propere en onkruidvrije kerkhoven blijft ook deze lente en zomer absoluut prioritair

Samenwerking

“Sinds 2014 werken we bewust met gesubsidieerde groenjobs voor het onderhoud van al onze kerkhoven en we werken hiervoor samen met sociaal economiebedrijf De Winning. Het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos stimuleert via dit project van groenjobs bovendien duurzame tewerkstelling van personen met beperkte kansen op de arbeidsmarkt. Het doet dat door deze mensen in te schakelen voor natuurwerken met een duidelijke meerwaarde voor het milieu en de gemeenschap. Groenjobs vormen op die manier de link tussen sociale tewerkstelling, een beter leefmilieu en in Glabbeek voor propere kerkhoven. De gemeente voorziet nu het opnieuw beter weer wordt alweer voor extra onderhoud van onze 6 kerkhoven in Glabbeek, Zuurbemde, Bunsbeek, Kapellen, Attenrode en Wever met een budget van bijna 40.000 euro, dat financieren we voor 50% met Vlaamse subsidies voor groenjobs. De gemeente voert hiermee een doordacht milieubewust en uiterst betaalbaar beleid dat zorgt voor onkruidvrije en propere kerkhoven. Met de Winning hebben we ook de afspraak dat ze onmiddellijk een extra ploeg inschakelen mocht er op één kerkhof al eens sneller onkruid groeien dan normaal, door de weersomstandigheden in de lente en de zomer. Inwoners kunnen onkruid op kerkhoven ook altijd rechtstreeks melden via hans.hendrickx@glabbeek.be, wij doen dan het nodige.”