Proclamatie van leerlingen kunstacademie ART campus Glabbeek

“In 2019 kozen we bewust voor regionale samenwerking, waardoor we via gesubsidieerd kunstonderwijs het aanbod en de kwaliteit van ons gemeentelijk kunstonderwijs konden verhogen en tegelijk de werkingskosten voor de gemeente fors konden laten dalen. De lessen zullen nog één schooljaar blijven doorgaan in lokalen van de gemeenteschool in Glabbeek. Maar vanaf september 2023 kan de campus Glabbeek van ART haar intrek nemen in een eigen muziekschool dat we gaan huisvesten in het huidig OCMW-gebouw. We merken bovendien dat jaar na jaar het aantal leerlingen gestaag stijgt in Glabbeek”, zegt Onderwijsschepen Hilde Holsbeeks.