Prijzen voor huizen blijven fors stijgen in Glabbeek, appartementsprijzen dalen

Bekkevoort Zeven bestuur­ders blazen positief en twintig rijden te snel

In de nacht van zaterdag op zondag vonden in de politiezone Hageland op verschillende locaties controleacties plaats rond alcohol- en druggebruik achter het stuur. In totaal werden acht politiemensen ingezet, onder wie twee aspiranten van de politieschool Genk en Brussel.

16 januari