Politie patrouilleert extra na inbraakpogingen

Hoegaarden Foto : Zelfs tijdens druilerige lentedag kan je genieten van de prachtige natuur in Park van Hoegaarden

Niet meteen een weertje om te gaan genieten van de bloesems in het Hageland. Als ze er al zijn; al dan niet bevroren. Toch hoef je er niet ver op uit te trekken om te kunnen genieten of tot rust te komen in de natuur. Dat kan vlàk in het centrum van Hoegaarden zelfs. Welke gemeente heeft zo een groene long ? Ik trok alvast een warme jas en muts aan....

5 april