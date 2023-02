Peter Reekmans gaat Tom Waes achterna: burgemeester geeft lezing ‘Het Verhaal van Glabbeek’

Dolleman vraagt voorwaarde­lij­ke straf nadat hij koppel klemrijdt op E40 en aanvalt met staaf: “Als hij ze dood had gewild, had hij wel ander rijgedrag vertoond”

De 41-jarige man uit Hertsberge die in de zomer van 2021 een koppel klemreed op de E40 en aanviel met een staaf riskeert 4 jaar cel, deels voorwaardelijk. K.B. vroeg de rechter om niet terug naar de gevangenis te moeten. Jozef Mertens (57) uit Kortenaken aanhoorde het pleidooi van de verdediging gelaten. Zonder zijn vrouw Anne-Marie (55), want zij bleef buiten in de wagen zitten. “Ze kon een nieuwe confrontatie niet aan.”