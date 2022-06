Opzettelijke brandstichting in Fit-O-Meterbos in Glabbeek

“Gelukkig was er een jogger die de brand tijdig opmerkte en waardoor we veel erger konden voorkomen. Als hij dat niet had ontdekt was de bos binnen 2 uur volledig afgebrand. Er zijn twee jongeren opgemerkt door de buren die zich raar gedroegen. De politie is daarom een buurtonderzoek gestart om de daders te kunnen opsporen. Personen die met dit weer opzettelijk brand gaan stichten in een bos - het voorval is achteraan gebeurd - zijn dus echt niet goed bij hun volle verstand en moeten met alle mogelijke middelen opgespoord worden om hen voor de rechtbank te kunnen brengen. Dit zijn geen kwajongensstreken meer, maar is bij deze weersomstandigheden gewoon ronduit crimineel gedrag. Ik doe dan ook een oproep voor getuigen, die iets verdacht zagen in en rond het Fit-O-Meterbos tussen 16u en 19u vandaag. Getuigen kunnen zich melden bij de politie of via burgemeester@glabbeek.be. Verder gaan we kijken of we het bos in de toekomst beter kunnen beveiligen want dit kunnen we absoluut niet aanvaarden”, aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).