Ook Sint-Antoniusviering in Wever erkend als immaterieel erfgoed

De Sint-Antoniusvieringen vinden jaarlijks plaats in verschillende Vlaamse dorpen rond 17 januari, de naamdag van ‘Toontje met het varken’, zoals de patroonheilige al sinds de middeleeuwen ook wel wordt genoemd. De vieringen starten doorgaans met een religieuze plechtigheid. Daarna volgt op heel wat plaatsen een veiling van varkenskoppen waarbij de winst naar de parochie of een goed doel gaat. Afsluiten van de viering gebeurt doorgaans met een kermis of eetfestijn.

“Deze Sint-Antoniusvieringen zijn een eeuwenoude Vlaamse traditie die al jarenlang sterk leeft op lokaal niveau. Voor de gemeente Glabbeek was de Sint-Antoniusviering in Wever al heel wat jaren belangrijk lokaal erfgoed die we als traditie in ere willen houden”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Eindelijk volgt er nu ook een officiële erkenning vanuit Vlaanderen als immaterieel erfgoed, waardoor deze traditie ook verder kan leven bij de toekomstige generaties. Want de Sint-Antoniusvieringen brengen mensen samen, over de generaties heen, en spelen een belangrijke verbindende rol binnen een lokale dorpsgemeenschap als de onze. Naast de jaarlijkse Sint-Antoniusviering met varkenskopverkoop voor het doel in onze deelgemeente Wever vinden deze vieringen in Vlaanderen ook plaats in onder meer Geel-Bel (Geel), Edegem, Wolfsdonk (Aarschot), Oosthoven (Oud-Turnhout), Herdersem (Aalst), Houtem (Vilvoorde) en Rotselaar.”