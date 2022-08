Ook gemeente vraagt om enkel robotmaaiers overdag te laten werken ivm de egel

Glabbeek Gemeente krijgt bezoek van deurwaar­der door voetwegen­ac­ti­vist : “Alweer een nieuwe hold-up van Marc Van Damme en Lowie Steenwegen op gemeente­kas van Glabbeek”

Met verbazing kreeg burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) vandaag een deurwaarder over de vloer die handelde in opdracht van de voetwegenactivisten Marc Van Damme en Louis Steenwegen. “Zij lieten eenzijdig een deurwaarder een ‘bevel tot betalen’ aan de gemeente betekenen voor dwangsommen van maar liefst 45.889,33 euro voor de trage weg 43 in Attenrode die door een fruitbedrijf liep. Onder geen beding zal de gemeente dit betalen, want de gemeente nam al in 2021 de nodige stappen om te voldoen aan het vonnis van de rechtbank.”

1 augustus