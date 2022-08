Onkruidverbrander gebruiken bij dit weer is geen goed idee : weide vat vuur

Glabbeek Bloemenhul­de voor de soldaten en inwoners die 108 jaar geleden

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) legde afgelopen weekend traditioneel een bloemenkrans neer aan het herdenkingsmonument voor WO I in de Lindestraat in deelgemeente Bunsbeek. Op 18 en 19 augustus 1914 werden op deze locatie dertig soldaten van het Belgische 22ste Linieregiment die sneuvelden tijdens de gevechten op de Schaffelberg in Bunsbeek in een massagraf begraven.

22 augustus