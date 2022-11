Ongevallen blijven stabiel, maar inbraken zijn gestegen

Uit de ongevallencijfers van de eerste helft van 2022 blijkt dat er in de politiezone Hageland in totaal 118 ongevallen waren (cijfers van 6 maanden). Concreet waren er in Geetbets (21 ongevallen), Glabbeek (13 ongevallen), Kortenaken (12 ongevallen), Bekkevoort (17 ongevallen) en Tielt-Winge (55 ongevallen). Ter vergelijking: in 2021 waren er in de politiezone Hageland in totaal 190 ongeval en in 2020 waren er 172 (cijfers van een volledig jaar). In Glabbeek waren er zowel in 2020, als in 2021 op een volledig jaar 22 ongevallen.

Ongevallen

“In de eerste 6 maanden waren er in Glabbeek 13 ongevallen (5 enkel met stoffelijke schade , 8 met licht gewonden en 0 met zwaar gewonden). Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers van de eerste 6 maanden van vorig jaar”, zegt burgemeester Peter Reekmans. “In 2020 en 2021 waren er in Glabbeek 22 ongevallen. In 2019 waren er nog 30 ongevallen, in 2018 waren er 36 ongevallen, in 2017 waren er 48 ongevallen en in 2016 waren er 37 ongevallen. De ongevallencijfers in Glabbeek zijn al sinds 2020 stabiel op het allerlaagste niveau in jaren en opmerkelijk is ook dat er de voorbije 2,5 jaar in Glabbeek geen ongevallen meer gebeurden met zware gewonden of doden. Onze inspanningen voor meer verkeersveiligheid werpen duidelijk hun vruchten af. Het niet meer toepassen van de voorrang van rechts en de plaatsing van trajectcontroles in de schoolomgevingen en op de steenweg N29 zorgen spelen hierbij overduidelijk een belangrijke rol.”

Inbraken

In de eerste 6 maanden van 2022 waren er in de politiezone Hageland in totaal 43 inbraken, terwijl er in 2021 op een volledig jaar er maar 47 inbraken waren in alle gemeenten van de politiezone. In Glabbeek waren er 9 inbraken in de eerste 6 maanden van 2022. Ter vergelijking: in 2021 was er maar één inbraak in Glabbeek gedurende gans het jaar. In 2020 waren er in onze gemeente 4 inbraken, in 2019 waren er 10 inbraken, in 2018 waren er 8 inbraken, in 2017 waren er 12 inbraken, in 2016 waren er 19 inbraken en in 2015 waren er nog maar liefst 44 inbraken.

Alert blijven

“Sinds 2020 waren het aantal inbraken in onze gemeente fors gedaald tot het allerlaagste niveau in jaren. Maar in de eerste helft van 2022 stellen we opnieuw een stijging van het aantal inbraken vast in de ganse regio van onze politiezone. We roepen onze inwoners daarom op om alert te blijven en verdachte situaties onmiddellijk te melden via het noodnummer 101, want je belt namelijk beter een keer teveel dan te weinig. Onze ANPR-cameraschilden en alertheid van alle inwoners zijn de beste wapens tegen rondtrekkende inbrekersbenden. De stijging van het aantal inbraken de afgelopen 6 maanden is trouwens ook één van de redenen waarom we als gemeentebestuur beslist hebben de straatverlichting in Glabbeek ’s nachts niet te gaan doven”, besluit de burgemeester.

