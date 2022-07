Nieuw sportpark en uitbreiding sporthal : “Het succes van de sporthal vraagt om bijkomende ruimte”

“Subsidieaanvragen moeten voldoen aan minimum 65% van de criteria van de Vlaamse overheid, maar het project van ons nieuw sportpark en de uitbreiding van onze sporthal in Glabbeek scoort maar liefst 100% voor al deze criteria”, zegt sportschepen Hans Hendrickx (Dorpspartij). “De totale kostprijs is in het gemeentelijk sportinfrastructuurplan geraamd op 1,5 miljoen euro, waardoor we voor dit sterk dossier dat voldoet aan alle criteria in aanmerking komen voor ruim 450.000 euro Vlaamse subsidies.”

Succes sporthal

“Het succes van de sporthal vraagt om bijkomende ruimte en er is ook al lang behoefte aan extra openlucht sportterreinen. Door de herziening van het GRUP centrum reserveerde de gemeente voldoende ruimte voor een uitbreiding van de recreatiecluster kern Glabbeek met een openlucht sportpark in aansluiting met de sporthal en het voetbalterrein van Glabbeek tot een nieuwe sportsite kern Glabbeek. Voor de uitbreiding van deze recreatiecluster wordt de oppervlakte inclusief parkings voor 183 voertuigen uitgebreid met een oppervlakte van 1h88a72ca. In totaal zal de oppervlakte van de bestaande gemeentelijke sportsite meer dan verdubbelen tot een totale oppervlakte van 3ha72a72ca. Op de terreinen voorzien we de aanleg van een openlucht sportpark met multifunctionele speelvelden in kunstgras. En aan de achterzijde van de bestaande gemeentelijke sporthal komt er een uitbreiding van de sporthal met een oppervlakte van 400 m². Met deze aanbouw van 25m x 16m zorgen we voor meer capaciteit voor alle sportverenigingen. De uitbreiding zal voornamelijk gebeuren voor onder andere volgende sporten: dans, yoga, groepslessen fitness, jiu jitsu of andere gevechtssporten. Hierdoor kunnen er op hetzelfde moment meer sportverenigingen gebruik maken van de sporthal. De timing voor de realisatie van dit dossier is grotendeels afhankelijk van de toekenning van de Vlaamse subsidies.”