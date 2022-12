Na tien jaar procederen haalt voetwegenactivist en ex-gemeenteraadslid slag thuis : gemeente moet hen 42.250 euro betalen. “Hypocrisie ten top, ex-gemeenteraadslid liet trage weg door zijn eigendom wèl afschaffen”

GlabbeekDe gemeente Glabbeek moet in totaal 45.000 euro betalen in een geschil rond een trage weg. In het vonnis van 20 december legt de burgerlijke rechtbank in Leuven de gemeente Glabbeek een dubbele boete op. Een eerste van 42.250 euro voor het niet naleven van een eerdere, definitieve veroordeling inzake Pad nr. 43 tussen de Hoefstraat en de Meenselbeek. Daarnaast moet de gemeente nog een boete van 2.750 euro boete betalen. De burgemeester is er helemaal niet over te spreken. “Dit is gewoon een aanslag op onze gemeentekas. Echt onvoorstelbaar als je weet dat ex-gemeenteraadslid Lowie Steenwege (Samen Groen) een trage weg die door zijn eigendom liep zonder enig probleem of procedure wèl graag zag afgeschaft. Maar een woord: schandalig!” reageert Peter Reekmans (Dorpspartij).