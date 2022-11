Na 10 jaar ambitieus Dorpspartijbeleid is burgemeester Peter Reekmans opnieuw kandidaat om zichzelf voor een derde keer op te volgen in 2024

GlabbeekDe Dorpspartij voert intussen al 10 jaar het beleid in Glabbeek en kan uitpakken met een stevig rapport van realisaties, zeer gezonde gemeentefinanciën en de allerlaagste gemeentelijke belastingdruk van alle gemeenten in de ruime regio. “In oktober 2012 trokken we als enige partij naar de kiezer met ons financieel berekend dorpsplan, dat we tussen 2013 en 2018 volledig realiseerden en waarvoor we door de kiezer beloond werden met een volstrekte meerderheid van maar liefst 12 van de 17 zetels in de gemeenteraad, 5 van de 7 raadsleden in het bijzonder comité voor de sociale dienst en 6 van de 8 bestuurders in de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf”, stelt de burgemeester.

“In oktober 2018 trokken we alweer als enige partij met een financieel berekend verkiezingsprogramma, het dorpsplan 2.0 naar de kiezer”, gaat Peter Reekmans verder. “Op het einde van dit jaar zijn we halfweg onze tweede beleidslegislatuur en vandaag realiseerden we al ruim 70% van onze verkiezingsbeloften, maar ook de resterende plannen staan intussen allemaal in de steigers om nog voor het einde van deze legislatuur tegen 2024 te realiseren. Maar het werk is nog niet klaar daarom zal ik opnieuw als lijsttrekker naar de kiezer trekken in oktober 2024 om met gunst van de kiezer mijzelf als burgemeester voor een derde keer te kunnen opvolgen.”

Laagste belastingdruk

“Van onafhankelijke experten kregen we op het einde van de eerste legislatuur een financieel rapport van maar liefst 9/10. Maar ook op het einde van deze tweede legislatuur zullen we dankzij ons doordacht investeringsbeleid er opnieuw voor zorgen dat Glabbeek één van de financieel gezondste gemeenten met de allerlaagste gemeentelijke belastingdruk in de ruime regio blijft”, reageert partijvoorzitter Luc Lambrechts. “In de laatste Vlaamse gemeentemonitor werden we door onze inwoners nog bekroond tot tweede beste gemeentebestuur in Vlaanderen. Ons recept voor goed beleid in Glabbeek: geen woorden, maar daden! Zelfs na 10 jaar beleid voeren blijven we dagdagelijks merken dat de inwoners onze inzet en daadkrachtige aanpak meer dan appreciëren, deze steun van de inwoners geeft ons de kerosine om nog vele jaren stevig te blijven verder bouwen aan een modern dorp waar we met zijn alleen meer dan fier op zijn.”

Bekwame kandidaten

Om met een volwaardige lijst naar de kiezer te stappen, moet men nu al zelfs niet meer op zoek gaan naar kandidaten. “Met 21 mandatarissen hebben we nu al meer dan voldoende sterke kandidaten om onze verkiezingslijst met 17 kandidaten in 2024 te kunnen vormen. Geen gebrek hebben aan bekwame kandidaten is namelijk het resultaat van 10 jaar goed beleid voeren door het permanent versterken van onze partij met mensen met de juiste expertise en jong politiek talent écht kansen te geven. Dit kan je namelijk uiterst uitzonderlijk noemen, want vandaag zijn de traditionele partijen hopeloos op zoek naar kandidaten om enkele maanden voor de verkiezingen snel hun lijsten mee vol te krijgen. Dit bewijst dat de aanpak van de Dorpspartij in Glabbeek overduidelijk het verschil maakt met de traditionele partijen.”

