Muzikale duizendpoot Ronald Ausloos (58) plots overleden

Eerste ‘Vel­pe-pick­nick’ voor een klimaatro­buus­te Velpeval­lei

De eerste ‘Velpe-picknick’ op zondag 4 juni in Boutersem geeft de muzikale aftrap van een ambitieus programma voor een klimaatrobuuste Velpevallei. Kom die dag genieten van een heerlijke lentepicknick met streekproducten en ontdek ook de projecten in de Velpevallei. Doe mee, van jong tot oud! Maak je eigen waterzuiveringsinstallatie, knutsel mee rond het thema ‘water’, neem het blote voetenpad door de Velpe of luister naar een streepje muziek