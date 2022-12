Moet Glabbeek dan toch geen 45.000 euro betalen aan ‘voetwegenactivist’? “We blokken gegraai in onze gemeentekas af met ijzersterk dossier”

Tienen Doek definitief gevallen over vaccinatie­cen­trum : “Het was op zijn zachtst gezegd een heel avontuur”

Het vaccinatiecentrum aan de Goosssensvest in Tienen sloot woensdagnamiddag definitief de deuren. Liefst 185.000 keer kregen mensen hier het vaccin toegediend. Dat werd mogelijk gemaakt door de verenigde krachten van de eerstelijnszone, het regionaal ziekenhuis én liefst 650 vrijwilligers. Burgemeester Katrien Partyka kwam ook nog even langs. Niet voor een prik, wel om de medewerkers te danken. Dat het vaccinatiecentrum de deuren sluit wil niet zeggen dat we definitief van corona verlost zijn. “Voor eventuele boosters zullen de mensen bij dokter of apotheker terecht kunnen.”

21 december