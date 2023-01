Maria Govaerts uit Bunsbeek mag 100 kaarsjes uitblazen

Maria is geboren in een groot boerengezin met twee broers en twee zussen. Ze was 17 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en haar leven tijdens de bezetting viel vrij goed mee. Maar op het einde van de oorlog en het terugtrekken van de Duitsers doorboorde een kogel van gevechtsvliegtuigen haar ouderlijk huis, waarbij gelukkig niemand gewond raakte. Na de oorlog trouwde ze met Alfons Hermans en in 1947 kregen ze een dochter Marie-Louise. Ze woonde en werkte lang op de kasteelhoeve (aan de kerk) van Bunsbeek en verzorgde er de dieren en de tuin. Later bouwde ze met haar man een woning in de Ruekenbosstraat in Bunsbeek waar ze enorm graag veel werkte in de tuin om groeten en fruit te telen die ze naar de fruitveiling in Glabbeek bracht. Later kweekte ze ook nog kippen en konijnen. Breien en op reis gaan waren haar favoriete hobby’s. Na het overlijden van Fons in 2004 ging ze regelmatig met haar dochter op reis. Maar in 2012 verloor ze ook haar enige dochter. De laatste twee jaar werd ze een aantal keer opgenomen in het ziekenhuis. Mentaal is ze nog steeds heel helder maar soms willen haar benen niet meer zo goed mee. Nu verblijft ze op tijdelijke basis in het woonzorgcentrum in Binkom.