Maarten laat tatoeage van populaire tv-reeks zetten : "De Kampioenen, dat is voor altijd!”

Toch wel raar, zo een gast van 22 die alle 273 afleveringen meermaals heeft gezien. Net als de vier films, de kerstspecial en de docu-reeks. Elke scène kent hij wel van buiten en zou hij zelf perfect kunnen naspelen. En dat terwijl de eerste aflevering in 1990 het levenslicht zag. Van Maarten was toen zelfs lang geen sprake. De jongeman kan zich echter geen leven zonder F.C. De Kampioenen inbeelden. “Er gaat geen enkele dag voorbij of ik kijk wel enkele afleveringen” geeft Maarten toe.

Maarten koos voor het oude logo van F.C. De Kampioenen met daarbij de stripfiguur-versie van Xavier.

Mee opgegroeid

Hoewel de reeks al ruim tien jaar op de buis te zien was voor Maarten het levenslicht zag, is hij er toch wel mee opgegroeid. “Ik kan me niet anders herinneren. Van school thuis komen en de kampioenen kijken. Tja, dat komt natuurlijk zeker en vast ook door de vele heruitzendingen tussen de nieuwe reeksen door. Nadien kwam er de DVD, wat een uitzending herbekijken makkelijk maakte; nu is dat eerder een collectors item. Je kan de afleveringen onbeperkt bekijken via VRT Nu en de verschillende streamings. En uiteraard zenden ze iedere zaterdag nog wel een aflevering uit. In de zomer zal het wel weer iedere dag zijn” glimlacht Maarten bij het leuke vooruitzicht.

Cool

Angst om uitgelachen te worden met zijn tattoo heeft Maarten helemaal niet, integendeel. “De meeste van mijn vrienden zijn eveneens ‘F.C. De Kampioenenfans’. Als we eens een avondje ‘doorzakken’ bij elkaar, zullen we wel eens een pijltje gooien zoals échte mannen, maar enkele afleveringen van De Kampioenen mogen niet ontbreken.”

Maarten was één van de vele fans die deelnam aan de 24-uren marathon van F.C. De Kampioenen.

Herkenbaarheid

Volgens Maarten is het eeuwigdurende succes van de reeks die al in 2011 ter ziele ging, makkelijk te verklaren. “De serie draait rond de belevenissen van een slecht presterende café-voetbalploeg, F.C. De Kampioenen, met een focus op de leefwereld van enkele spelers uit het team. Iedereen van ons kent in het echte leven wel één van deze personages. Of nog beter; herkent zichzelf wel in één van hen” vertelt maarten wiens favorieten toch wel Xavier en Boma zijn. Waarom ? “Net door de herkenbaarheid. Boma is zowaar een beetje een oermens. Het enige wat telt is achter de vrouwen zitten. Doet niet iedere man dat graag ? Xavier levert niet al te graag een grote inspanning als het op gebied van werken aankomt. Toch staat hij steeds klaar voor zijn vrienden. De dagschotels gaan er vlotjes in, ook na een verloren wedstrijd. Net zoals ik dus die zelf speel bij C.C. Binkom. Onze reserveploeg bengelt ook ergens onderaan. De pintjes in de kantine zijn echter superlekker !” knipoogt Maarten.

Maarten, zijn vriendin en vrienden vinden de tattoo echt cool, zijn moeder kan er net minder om lachen.

Held nooit zelf gesproken

Xavier en Boma zijn duidelijk zijn favorieten. Elke aflevering zag hij minstens veertig of vijftig keer. Zijn lievelingsafleveringen zag hij nog tientallen keren meer. “Toch zijn er enkele afleveringen die er nog bovenuit steken” weet Maarten. “‘Teamspirit’ waarbij een mental coach van Xavier een Jean-Marie Pfaff en van Markske een David Beckham maakt en F.C. De Kampioenen de wedstrijd winnen, of ‘Psycho Boma’ waarin Boma zijn sex-verslaving laat behandelen.Op aanraden van Fernand volgt hij de ‘overdosis-therapie’.... dat zijn échte kleppers. Maar ja, zo heeft iedereen wel een voorkeur voor een aflevering of acteur. Zelf heb ik de acteurs al verschillende keren live gezien en enkele, zoals Boma, ook ontmoet. Zoals bij de 24-uren marathon in Antwerpen. Eigenlijk kreeg ik daar al de idee om ooit een tattoo van de Kampioenen te laten zetten. Ik vertelde het ook al aan mijn vrienden. Regelmatig vroegen ze me of het al zover was... wel nu, het is eindelijk zover. Wel spijtig dat Johny Voners dit nooit meer kan zien. Hem had ik enkele malen gezien, maar kom hem nooit echt ontmoeten. Wel, dit is mijn eerbetoon aan deze geweldige kerel!”