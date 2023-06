Leerlingen gemeenteschool studeren af met sterke resulaten

Yoni Deboes (29) start eigen personal training­zaak in tuin van zijn grootou­ders: “Ik at jaar lang 25 stukken fruit per dag om te laten zien dat het géén kwaad kan”

Wat begon in de kelder bij de ouders is ondertussen uitgegroeid tot een mooie zaak in de tuin van de grootouders. Begin juni deed Yoni Deboes (29) uit Tielt-Winge zelfs nog een kleine uitbreiding. “Ik wilde me onderscheiden van de rest. Pas wanneer ik voelde dat ik een verschil kon maken ben ik als zelfstandige gestart.”