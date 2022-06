Leerlingen gemeenteschool studeren af met heel sterke resultaten

Voor wiskunde is het Vlaams gemiddelde van de leerlingen van alle scholen voor het schooljaar 2021-2022 in Vlaanderen 63,95%, de leerlingen van het zesde leerjaar van de gemeenteschool Glabbeek behalen een gemiddelde van 69,8%. Voor taal is het Vlaams gemiddelde 72,91%, de leerlingen van de gemeenteschool Glabbeek behalen gemiddeld 79,5%. Voor wereldoriëntatie is het Vlaams gemiddelde 72,92%, de zesdejaars van Glabbeek behalen 78,7%. En voor Frans halen de zesdejaars van de gemeenteschool Glabbeek 78,6%, terwijl het Vlaams gemiddeld 75,4% is.