Knelpunt van wateroverlast met provinciale subsidies opgelost in Kapellen

“Bij zware regenval was er jarenlang wateroverlast in de achtertuinen van enkele woningen in de Dorpsstraat in deelgemeente Kapellen ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Katarinastraat”, zegt schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). “Samen met de provincie werkte we hier een oplossing uit en recent werd er een houthakseldam geplaatst op een perceel achter de tuinen van de woningen in de Dorpsstraat. We losten hiermee niet alleen het probleem van de bewoners op, maar financieren dit integraal met een provinciale subsidie van 6.645,88 euro die de gemeente deze week toegekend werd. We pakken alle knelpunten van wateroverlast één na één aan zodat we tegen 2025 voor alle probleemgebieden een structurele oplossing hebben kunnen bieden.”